Cos'è la Carta Acquisti e quali sono i requisiti per ottenerla

La, conosciuta anche come “dedicata a te”, è uno strumento di sostegno economico destinato alle famiglie con basso reddito che non beneficiano di altri aiuti finanziari. Introdotta nel 2008, questa social card è stata rinnovata nella recente Manovra finanziaria, confermando il suo utilizzo anche per il 2025. Lapuò essere usata per acquistare beni di prima necessità, coprendo spese alimentari, sanitarie e il pagamento delle bollette di luce e gas. Oltre a fornire un aiuto economico diretto, laconsente di accedere a sconti nei negozi convenzionati e di beneficiare della tariffa elettrica agevolata.Chi può beneficiare dellaPer il 2025, il programma prevede l’erogazione di un contributo di 80 euro ogni due mesi destinato ai cittadini di età pari o superiore a 65 anni e alle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni.