Certezza Svilar dal rinnovo agli interventi decisivi | 2 in Serie A e top 10 in Europa

Finalmente il 2025, un anno che deve necessariamente portare maggior serenità e gioia ad una Roma che ne ha passate fin troppe. Il tutto si apre con un gennaio di fuoco, tra un calciomercato frenetico che porterà novità nell’organico ad una qualificazione al prossimo turno diLeague essenziale, fino ad un derby che non ha mai visto un distacco di 15 punti con la Lazio alla vigilia del confronto diretto. Qualche punto fermo da tenersi stretto, tra Ranieri e precedenti, è stato costruito, a partire dallaMile.Un’intuizione pazzesca di De Rossi quella di piazzarlo titolare al posto di Rui Patricio, appena arrivato sulla panchina giallorossa al posto di Mourinho, che ha permesso di scoprire un portiere ora non più promessa incompiuta. La costanza di rendimento, tanto nelle partite di cartello quanto in quella ordinarie, è spaventosa, tant’è che nessuno dopo DDR ha avuto il coraggio di metterlo in discussione.