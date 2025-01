Lapresse.it - Bari, neonato trovato morto in culla termica di una chiesa

Unè stato, nelladellaSan Giovanni Battista, che si trova nel quartiere Japigia. Stando a quanto si apprende, la scoperta è avvenuta per caso. Sul posto gli agenti della sezione Scientifica, il procuratore aggiunto e il medico legale.Parroco: “portatoin”“Io sono fuori quindi non sono a conoscenza dei dettagli. So solo che il bambino è statostamattina alle 9.30, lo hanno portato”. Così a LaPresse don Antonio Ruccia, parroco della parrocchia San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco adove in unaun bambino è stato. “C’è tantissimo dispiacere”, aggiunge don Ruccia. Su quanto avvenuto indaga la polizia.