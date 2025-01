Lapresse.it - Ascolti tv, total audience tanto rumore per nulla

Leggi su Lapresse.it

Le prime giornate delatteso ‘’ non sembrano creare scossoni clamorosi. Le percentuali di share non cambiano e gli spettatori crescono di poche decine. Va subito detto che il pubblico che guarda la tv a casa azionando il telecomando è di gran lunga superiore a coloro che seguono i programmi preferiti in streaming su tablet e telefonini. Soprattutto in prima serata nel caso delle reti generaliste, ammiraglie in primis, il nucleo dei telespettatori è massiccio rispetto allo streaming e quindi si registrano solritocchi lievi, quasi insignificanti. Ieri, per quanto riguarda glidel prime time, si registrano questi risultati (tra parentesi il). Su Rai 1 il film ‘Togo – Una grande amicizia’ 2.676.000 telespettatori, share 16.14% (2.686.000, 16.20%).