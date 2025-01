Feedpress.me - Voleva entrare a una festa di Capodanno, 42enne accoltellato a morte: fermato un giovane

Un coltello da cucina spuntato durante una lite con un gruppo di giovani all’esterno di una sala in cui erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del 2025. Così è morto un, vittima di un omicidio nella notte dia Provaglio d’Iseo , paese con meno di diecimila abitanti in provincia di Brescia. Roberto Comell i era conosciuto in zona per i suoi precedenti con la giustizia.