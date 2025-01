Skeleton Coppa del Mondo | due training a Winterberg in vista della prove di venerdì

Leggi su Sportface.it

Due, in Germania, per loindellevalide per ladel2024/2025, in programma3 gennaio. Al mattino tanta Italia sul ghiaccio tedesco. Bene i ragazzi con Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti che sono entrati in top ten tutti e tre in ognuna delle tre run che avevano a disposizione. Per quanto riguarda Bagnis miglior tempo di 56?83 nel primo tentativo. Il miglior piazzamento coincide con la seconda prova (terzo posto ma in 56?90). Buon quarto posto per Gaspari nella terza run in 58?61. Marchetti è quarto nella prima run (56?66), sesto nella seconda (56?92) e ottavo nella terza (58?74). Miglior tempo in tutti e tre i tentativi per l’austriaco Samuel Maier (rispettivamente 55?89, 56?45 e 57?96). Più indietro le ragazze con Alessia Crippa, Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli sempre piazzate tra la ventesima e la trentesima posizione, combinate tra maschile e femminile.