Liberoquotidiano.it - "Si voleva fregare la bottiglia". Ricchi e Poveri, Angela beccata in diretta | Video

"Eccoli, tutti dentro", ha esclamato Marco Liorni, il conduttore de L'anno che verrà. "Mancano 28 secondi" ha poi aggiunto, mentre il countdown scorreva sullo schermo. "Aprite il microfono - ha esclamato Angelo Sotgiu de I-. Teste di caz*** ho il microfono chiuso - ha poi aggiunto, tra l'imbarazzo di tutti i presenti sul palco -. Teste di cazz***". "Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, buon anno!". E via ai festeggiamenti generali. La parolaccia dell'artista ina L'anno che verrà sta facendo molto discutere. Sembra che non lo abbia fatto apposta, dato che era convinto di aver il microfono spento. Ma è curioso constatare come l'anno deisi sia concluso in questo modo. Insulti a parte, un altro dettaglio non è sfuggito a tanti telespettatori che hanno deciso di sintonizzarsi su Rai 1.