Ilprimatonazionale.it - Sconfiggere l’uomo residuo per far rinascere l’Europa

Roma, 1 gen – Essere nel mondo senza essere del mondo. Massima forse inflazionata, ma quantomeno sempre valida. Almeno per chi ha imparato a cercare dentro se stesso gli anticorpi per quest’epoca grigia. Appunto cosa c’è là fuori? Impera il politicamente corretto, con la sua propaggine principale: la cancel culture. Quindi c’è morte, in particolare del nostro concetto di Europa. Tutti argomenti trattati, approfonditi e analizzati nel libro “” di Valerio Savioli.La Germania post 1945 Per stessa ammissione dell’autore riminese, il volume, pubblicato dalla casa editrice Il Cerchio, è frutto di uno studio (almeno) decennale. Lavoro denso, ma mai ridondante: appunti storici, meccanismi economici, equilibri geopolitici e risvolti sociali descritti in una prosa asciutta che – vista l’ampia argomentazione – non fatica a riempire le quasi trecento pagine de “”.