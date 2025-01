Tvpertutti.it - Programmi TV 2025 cosa vedremo: invasione totale di Conti, De Filippi e Scotti

Ilsi apre con un palinsesto televisivo ricco di proposte imperdibili. Se amateche vi fanno ridere, cantare, emozionarvi o riflettere, i primi mesi dell'anno offrono un'ampia varietà di show, da non perdere sui canali generalisti e non solo.Sanremo e le grandi novità di Rai1: è l'anno di CarloIl Festival di Sanremotorna dal 11 al 15 febbraio sotto la guida del suo direttore artistico e conduttore Carlo. Ma il presentatore di punta del primo canale non si ferma qui: dalla fine di marzo condurrà un nuovo talent show in cinque serate, Come Prima Più di Prima, in cui iconiche showgirl degli anni '90 si cimenteranno in prove di ballo, canto e recitazione.Sempre su Rai1, spazio alla musica con Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero (al centro di critiche e attacchi vomitevoli), che dà visibilità a talenti emergenti provenienti dalla strada.