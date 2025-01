Zonawrestling.net - Omos dopo il trionfo in Giappone: “Sono intoccabile, siamo solo all’inizio”

Come vi abbiamo riportato,si è laureato GHC Tag Team Champion in coppia con Jack Morris in occasione dell’evento “The New Year” della Pro Wrestling NOAH tenutosi quest’oggi in. I due hanno sconfitto i detentori delle cinture Naomichi Marufuji e Takashi Sugiura.l’evento le prime parole del gigante nigeriano.“Chiamatemi Super Megaweight”Subitola conquista del GHC Tag Team Title, in coppia con Jack Norris,ha festeggiato ilcon queste parole: “L’avevo detto in conferenza stampa,il più grande gigante vivente. Nessuno è migliore di me, nessuno può avvicinarsi a me. Mi hanno definito super heavyweight, ma non loun super megaweight, d’ora in poi chiamatemi così.venuto in NOAH e ho subito vinto un titolo.