Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Swift Hybrid 2025: la Sport con il motore della Yaris?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Presentata nel 2024, la settima generazioneconta ad oggi in gamma del soloda 1.2 litri a tre cilindri mildda 83 CV. Trattasi inoltrequarta generazione disponibile in Europa. L’auto è lunga 386 cm, due in più del precedente modello. La trazione è anteriore, ma volendo c’è anche la possibilitàversione 4×4 Allgrip con giunto viscoso. I litri del bagagliaio sono 261, caratteristica che rende l’auto comoda per 5 persone con una discreta capacità di carico. Arriverà anche la versioneiva?Fino al modello precedente era in commercio tale variante con il 1.4 litri prima da 140 CV, poi depotenziato a 129 CV. L’auto garantiva prestazioni molto brillanti a costi davvero contenuti. Nell’articolo inseriamo il link al canale Youtube di AUTOMATIC ADDICTION dal quale abbiamo preso le foto utilizzate nell’articolo.