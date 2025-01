Ilnapolista.it - Meret e il Napoli, il rinnovo ancora non c’è. E l’Inter si inserisce (Gazzetta)

Ladello Sport ha stilato la graduatoria dei migliori calciatori della Serie A in scadenza nell’estate 2025. Tra questi c’è anche Alex, che non hafirmato ilcolnon c’è ilcol: si sta inserendoIl quotidiano scrive:e ildiscutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hannotrovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre. Ed è in questo contesto chesta pensando di inserirsi. Corbo: è il miglior portiere del giro scudetto, un tesoretto lasciato da AncelottiScrive così Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica:La prova del disagio è negli interventi formidabili del portiere Alex, un tesoretto lasciato da Ancelotti,senzadi contratto.