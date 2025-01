Isaechia.it - Luciano Cannito: “Ecco perché ho scelto Pierpaolo Pretelli come protagonista del musical Rocky!”. E a proposito di Stefano De Martino…

Leggi su Isaechia.it

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, il Teatro Quirino di Roma ospita “Lo Schiaccianoci”, la produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment per la Roma City Ballet Company. Coreografato e diretto da, il balletto propone una versione fedele all’originale di Petipa, con un tocco di innovazione nelle figure di Drosselmeyer e Clara. Lo spettacolo, già campione di incassi, incanta per scenografie e costumi spettacolari., intervistato da SuperGuidatv, ricorda con emozione un Natale della sua infanzia a Isola del Liri, che ha ispirato la sua passione per il teatro. Parallelamente,è in tournée con il“, doveinterpreta il:Nel film,è un ragazzo semplice, anche sfortunatonon ha avuto grandi occasioni nella vita, che vive ai margini pur coltivando un grande sogno.