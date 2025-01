Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6 6-4 1-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro si ferma agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:35 Match dai due volti, condizionato dalle 5 interruzioni ravvicinate causa pioggia, e dall’indecisione sul da farsi del giudice di sedia. CAMERONb. LORENZO6-2 4-6 6-1. Finisce qui, con lo schiaffo al volo delche si spegne in rete. Il britannico avanza dunque ai quarti di finale.40-AD Perfetto il rovescio lungolinea di, che si procura un nuovo match point.40-40 All’incrocio delle righe il dritto del piemontese. Parità.30-40 ACE.15-40 Serve and volley didisinnescato dalla risposta dell’avversario. Due match point.15-30 Sul nastro il rovescio in back difensivo del torinese.15-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio di Lorenzo.15-0 Bel punto anche del, che disegna il campo con il dritto.