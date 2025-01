Ilgiorno.it - Incendi nella notte di Capodanno nel Varesotto: in fiamme auto, cassonetti, siepi e sterpaglie

Varese, 1 gennaio 2024 –di fuoco nel. Numerosi glie gli interventi dei vigili del fuoco durante latra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2025. Inmobili,, Nel Comune di Oggiona Santo Stefano i pompieri sono intervenuti in via Falcone, dove sono andate a fuoco alcunevetture nei pressi di un’abitazione e una siepe. Sul territorio della provincia di Varese, diversi i roghi pero di, cartoni edell’immondizia. In quasi tutti i casi, il fuoco è stato innescato da petardi e fuochi d’artificio. Non si registrano comunque feriti.