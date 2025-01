Lapresse.it - In Colorado al via le terapie con i funghi psichedelici: le testimonianze

Ildiventa il secondo stato a consentire la terapia psichedelica questa settimana, dopo due anni di definizione delle normative. I residenti dello stato hanno votato nel 2022 per depenalizzare la psilocibina, il composto chimico presente nei.Tuttavia, nella conservatriceSprings, alcuni hanno cercato di limitare i luoghi in cui la terapia può essere somministrata. Le polemiche hanno visto protagonisti alcuni dei 90.000 veterani che vivono nella città ai leader conservatori, preoccupati per una politica sulle droghe troppo liberale.Molti veterani di guerra sono invece diventati sostenitori inaspettati della terapia psichedelica come trattamento per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD).