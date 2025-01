Ilfoglio.it - Il trionfo delle gatte morte, a Un posto al sole

Leggi su Ilfoglio.it

Certe donne vincono sempre. Sono le cosi dette: quelle che di fronte a un uomo, ma non solo, con vocina flebile, l’occhio ammiccante, due smorfiette e qualche lacrimuccia, riescono a tenerli in pugno piegandoli ai loro desideri. E a Upas la gatta morta per eccellenza è Valeria. Con Manuela mostra unghie da pantera, la aggredisce e mette al muro. Poi va da Nico, si fa due pianti, mostra tutta la sua dolcezza, gli ricorda le disavventure del passato, per cui soffre ancora oggi, e lui, grande fesso, cade ai suoi piedi stordito. E va persino da Manuela per darle il resto. La spontaneità, la sincerità, e la genuinità, non hanno lo stesso appealmoine, e Nico è il classico maschio che cede a questo stereotipo. Del resto il quadro glielo ha fatto bene Alberto, che ha tanti difetti, ma conosce le donne.