Il Barcellona sull’orlo dell’abisso | solo la Federcalcio può evitare che perda a zero Dani Olmo

Illapuò salvarlo edcheLa Liga ha detto no all’iscrizione dela gennaio die Pau Víctor. Ora il Barça ha un’ultima carta da giocarsi, quella dellaspagnola. La Liha ha detto no perché il club catalano non ha i requisiti economico-finanziari per iscrivere i due calciatori.Il Mundo Deportivo scrive che il club spera nell’ultimo colpo di scena:entro venerdì 3 gennaio potrebbe avere tutti i soldi incassati per la vendita di alcuni posti Vip del futuro stadio Spotify Camp Nou. Con quei soldi potrebbe garantire l’iscrizione dei due calciatori, altrimenti li perderà a.Scrive il quotidiano sportivo catalano:Se il Barcelona non evitasse il fallimento a tutti i livelli, sia sportivi, economici che reputazionali, e non ottenesse una nuova licenza come richiesto allaspagnola,sarebbe libero se desse seguito alla clausola stipulata nel contratto che ha firmato lo scorso agosto fino a giugno 2030.