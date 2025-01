Lapresse.it - Germania, 5 morti per i botti di Capodanno

Cinque persone sono morte inper incidenti causati dai fuochi d’artificio a. Lo riferiscono diversi quotidiani tedeschi.Alla periferia della cittadina di Geseke, in Renania settentrionale-Westfalia, un 24enne è morto a causa dell’esplosione di un petardo. Due iin Sassonia, un 45enne a Oschatz, a est di Lipsia, e un 50enne a Chemnitz. Entrambi stavano maneggiando fuochi d’artificio. Ad Amburgo un 20enne è morto nell’esplosione di un petardo nel quartiere di Ochsenwerder. Un’altra persona è morta nel circondario dell’Oberhavel, nel Brandeburgo. A Havelsee-Fohrde, vicino alla città di Brandenburg an der Havel, una persona è in pericolo di vita sempre per ferite causate dall’esplosione di fuochi d’artificio.