Furto nella notte di Capodanno un arresto dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoA Pollena Trocchia,di, in quattro hanno deciso di mettere a segno unall’interno di un magazzino di una ditta di prodotti per l’agricoltura. Pensavano di farla franca anche grazie ai rumori dei botti ma i proprietari che abitano al piano superiore hanno allertato iche giunti sul posto hanno bloccato uno dei ladri e recuperato una parte della refurtiva. In manette è finito un 35enne straniero mentre i suoi complici sono attivamente ricercati. L’uomo deve risponde di concorso inaggravato. L'articolodi, undeiproviene da Anteprima24.it.