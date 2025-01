Tg24.sky.it - Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a gennaio 2025

Leggi su Tg24.sky.it

Da Nord a Sud, ecco iinnel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dalle Province alle Forze Armate, dall'Istruzione alla Sanità. Tra ida segnalare ci sono quello del Ministero della Giustizia, finalizzato all’assunzione di 350 Magistrati ordinari; quello dell’Inps, che prevede la selezione di 781 Psicologi e assistenti sociali; e quelli dell’Azienda Zero di Padova e dell’ARCS di Udine per la copertura rispettivamente di 640 e 355 posti di lavoro.