Capodanno feriti lievi | 900 interventi

10.55 Niente vittime e solo un ferito grave per il, a Bari,dove un 20enne è stato colpito all'addome da un colpo di pistola. Tanti i controlli delle forze dell'ordine contro botti illegali. Nel Napoletano arrestato un 49enne 4a Milano, 36 a Napoli e provincia,tra cui 5 bambini sotto i 12. In totale, in Campania isono stati 54. 3a Taranto e uno minorenne a Reggio Emilia. 900 glidei Vigili del fuoco per lo più per incendi ( 179in più del 2024). Il numero più alto in Lombardia.