Iltempo.it - Auto sulla folla a New Orleans: 10 morti e 30 feriti. Il killer è un ex militare

Erano le 3.15 (le 10.15 in Italia) e nei pressi dell'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street, quartiere francese della città statunitense di Newnoto per la movida, non si era ancora diradata lain festa per l'arrivo del nuovo anno. È in quel momento che un pick-up bianco ha superato le barriere che avrebbero dovuto impedire l'accesso alla zona allee si è lanciato a tutta velocità sui passanti. L'uomo alla guida ha sparato anche con una pistola, mentre falciava le persone che trovava sul suo passaggio. Poi è sceso brandendo un fucile d'assalto e ha aperto il fuoco contro gli agenti intervenuti sul posto. A loro volta i poliziotti hanno esploso alcuni colpi contro l'aggressore. Nello scontro a fuoco due agenti sono rimastiin maniera non grave mentre ilè stato ucciso.