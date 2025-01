Calciomercato.it - Addio Danilo, Giuntoli conferma: “Cerchiamo una soluzione. Attenti alle occasioni”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del Managing Director Football bianconero che parla a tutto tondo di quello che sarà il mercato di gennaioPrimo match del 2025porte per la Juventus, con il club bianconero impegnato venerdì sera contro il Milan a Riyadh nella semifinale di Supercoppa Italiana.Juventus, daal nuovo difensore: parla(LaPresse) – Calciomercato.itE proprio dalla capitale saudita ha parlato Cristiano. Il Managing Director Football del club bianconero è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Serie A’ e si è soffermato, oltre che sul match contro il Milan, anche sul mercato. In particolare ha sottolineato come si stia cercando unapere hato come il club sia alla ricerca di un innesto al centro della difesa.“Arriviamo qui a Riyadh con qualche giocatore in più, siamo contenti.