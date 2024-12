Ilrestodelcarlino.it - Una vasca speciale per gli anziani: "Così possono essere autonomi"

L’Opera Pia Castiglioni, istituzione che ha sede a Formigine afferente all’Unione dei comuni del distretto ceramico, offre i servizi di Casa residenza per, Centro diurno e il Nucleo temporaneo demenze. L’Associazione l’Albero della Vita collabora con l’Istituzione per migliorare le condizioni di vita generali degli ospiti della Casa residenza pere del Centro diurno. Un aspetto importante per il bendegli ospiti è l’ambiente di vita, inteso come spazi, polifunzionalità, esterni e, in particolare per le persone non autosufficienti, attrezzature che aiutino a migliorare le attività della vita quotidiana: rientra la donazione da parte di Italgraniti all’Associazione l’Albero della Vita che ha consentito l’acquisto di unaper gli ospiti della struttura. Laè dotata di unaporta a battente, ideale per consentire il trasferimento indipendente o assistito.