Una frana ignorata sul Savena Via Boschi l’allarme dei cittadini

Una, lungo l’argine del, mai sistemata e che ora, a ogni pioggia preoccupa e minaccia i. Questa la situazione, a tutt’oggi ancora invariata dall’ottobre scorso, in via, una lunga strada arginale che collega i territori di Malalbergo e Baricella. A parlarne alcuni residenti: "Siamo a segnalare, ancora una volta, che in via, sotto il manto stradale si è verificato uno smottamento della strada che proviene da un fontanazzo del fiumeche scorre parallelo. Tale evento è riconducibile alla rottura del 20 ottobre, rottura che portò all’inondazione della localitàdi Baricella. Nonostante le due pec inviate alla Città Metropolitana dal sindaco di Malalbergo Massimiliano Vogli, il nulla assoluto. Solo una parte è stata riparata, ma non in toto. Siamo preoccupati per la pericolosità della situazione, in quanto lasul manto stradale è in concomitanza di una curva e un incrocio, andando a inficiare la visibilità stessa e la sicurezza del territorio in caso di altro maltempo".