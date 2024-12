Ilrestodelcarlino.it - Un anno di luci e ombre. La svolta con Mandelli

Si era aperto con la sconfitta casalinga con il Brescia (1-2, il 13 gennaio) e si è chiuso con il pari, sempre interno, con il Sudtirol. Il 2024 canarino ha visto 39 partite ufficiali di campionato, escluse quelle di Coppa Italia e le amichevoli estive. Con un bilancio di tre allenatori (Bianco, Bisoli e), le sole 8 vittorie ottenute e gli alti e bassi di cui abbiamo raccontato quotidianamente.che è andato migliorando sempre più verso la fine, in particolare con l’avvento dila cui media è di 1.75 a partita, netta dunque è stata l’inversione di tendenza ed è questo l’aspetto più promettende di unche se ne va, portando via episodi e momenti da ricordare. Come detto, il 2024 iniziò con due sconfitte consecutive, Brescia e Palermo (i rosanero sarprimi avversari del 2025 il 12 gennaio).