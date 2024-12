Formiche.net - Russia pianificava attacchi a Giappone e Corea del Sud. I documenti esclusivi del FT

Laaveva preparato dettagliati piani di attacco controdel Sud, includendo infrastrutture civili come centrali nucleari, secondosegreti del 2013-2014 visionati dal Financial Times. Questi piani, riassunti in una serie di leaks militari trapelati, identificano 160 obiettivi, tra cui strade, ponti e fabbriche, selezionati per ostacolare il “raggruppamento di truppe in aree operative”.Le pianificazioni evidenziano le preoccupazioni dellaper il proprio fianco orientale, considerato vulnerabile in caso di guerra con la Nato, con il rischio dida parte degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali. La documentazione fa parte di un archivio di 29 file segreti, risalenti al periodo 2008-2014, ma ancora rilevanti per la strategia militare russa.