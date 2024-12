Ristoranti a Roma per la Vigilia di Capodanno e il Primo dell’anno | i menu e i prezzi

Leggi su Funweek.it

, città eterna, si prepara a brindare al nuovo anno! Numerosidella Capitale apriranno le loro porte la notte di San Silvestro, offrendo menù speciali e atmosfere uniche per celebrare l’arrivo del 2025. Scopri dove trascorrere unindimenticabile!BRISEIDE (Balduina)31 DICEMBRE: ASPORTOPer la cena dell’ultimoda Briseide è possibile ordinare anche specialità di pesce da asporto. Lo chef Dolciotti propone antipasti freddi (insalata di polpo, insalata di mare, tartare di pesce corba, cocktail di gamberi, carpaccio di pesce con salse) e caldi (involtino di spigola, polpette di pesce azzurro, cozze gratinate, crema di patate e calamaro in umido, seppia e piselli, carciofo allana ripieno di baccalà). Per condire i primi piatti è possibile scegliere tra una selezione di sughi pronti in sottovuoto: scampi, pannocchie, mare mix, genovese di tonno, pesto e mazzancolle.