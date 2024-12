Ilrestodelcarlino.it - "Possiamo fare meglio. Ora sarà ancora più dura"

". Marco Giuliodori è soddisfatto, ma non si accontenta. "Il girone di andata posso ritenerlo abbastanza positivo anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada". Giuliodori pensa al ritorno in campo che inizierà domenica con il derby a Senigallia contro la Vigor (anche oggi la squadra si allenerà, dalle 10 alle 11.30, intanto ieri è tornato in gruppo Nanapere). "Era importante incamerare qualche punto in più perché nel ritornotutto diverso, le squadre si rinforzeranno". E anche il Castelfidardo non sta a guardare anche se si registreranno in casa fidardense non solo entrate, ma anche uscite. Ha salutato Castorina, in uscita dovrebbero esserci Boccaccini e in entrata per ora un portiere (Munari) e un attaccante (Angeletti). In attesa i biancoverdi hanno chiuso l’andata a centro classifica con 22 punti, a +4 dalla zona playout.