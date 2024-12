Lanazione.it - Lo schianto sulla Variante, fuori pericolo le bambine. L’abbraccio della comunità

Viareggio, 31 dicembre 2024 – Non si ferma il dolore per la tragedia che ha spezzato la famiglia senegalese, nella giornata di domenica, che si stava recando a Bergamo per festeggiare la fine dell’anno. Il loro viaggio era iniziato a Santa Croce sull’Arno, doveva essere un giorno felice, sarebbero andati a rivedere amici e parenti, ma il percorso si è drammaticamente interrottoAurelia. Sull’auto presa a noleggio si trovavano moglie e marito, due figli e la nipotina, figlia del fratellodonna. All’altezza di Viareggio Sud, davanti alla macchina fa ingresso un’utilitaria guidata da un quarantenne viareggino. L’impatto è violento. E nello scontro la macchina con la famiglia senegalese, residente a Santa Croce, si ribalta. La donna e la nipotina di 8 anni vengono sbalzate dall’abitacolo.