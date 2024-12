Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, il team di Astro Bot è emozionato per il nuovo gioco Naughty Dog

Asobi, studio fresco vincitore del premiodell’Anno ai The Game Awards 2024 conBot, ha espresso grande entusiasmo per: The, ildiDog annunciato proprio allo show condotto da Geoff Keighley.Come leggiamo su Automaton,Asobi si è detto elettrizzato dall’annuncio di Theai The Game Awards 2024. In un’intervista a Famitsu, Nicolas Doucet, director e producer diBot, ha dichiarato che il suonon era a conoscenza del reveal, rimanendo positivamente sorpreso dall’annuncio di questa nuova IP deldi sviluppo americano.Doucet ha descritto gli ultimi 10 minuti dei Game Awards come “perfetti per il futuro di PlayStation”, sottolineando come l’evento abbia unito ancora di più i PlayStation Studios.