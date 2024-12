Linkiesta.it - In Sicilia i regali arrivano dalla legge finanziaria, con i contributi a pioggia

Se ci fossero ancora i cinepanettoni, potremmo suggerire un titolo nuovo: “Natale a Godrano”. Comune di 1067 abitanti (esattamente quanti i garibaldini al seguito del Generale nel famoso sbarco dell’11 maggio 1860, a Marsala), Godrano è il tradizionale borgo a metà della Madonie, con il bosco e il castello, il laghetto e i prodotti tipici. Il video promozionale “Cosa vedere a Godrano” dura ben quattro minuti. Tanto basta.Millesessantasette abitanti, dicevamo. Tra loro il sindaco, tale Daniele Bellini di Fratelli d’Italia, che ha diramato un comunicato stampa non per augurare ai godranesi (si chiameranno così?) le buone feste e il felice anno nuovo, ma per ringraziare ben tre deputati regionali per aver ottenuto quarantacinquemila euro per «l’acquisto di arredi», trentamila euro per il «gran galà equestre», sessantamila euro per «attività di promozione turistica» (perché Godrano, si sa, è un’irrinunciabile meta per chi visita la), e infine settantacinquemila euro per interventi contro il «rischio di esclusione sociale».