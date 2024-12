Ilfattoquotidiano.it - Il pugno chiuso di Trump, l’abbraccio di Assange con la moglie, il fango di Valencia, la calca per il pane a Gaza: il 2024 raccontato per immagini

Daldi Julian, liberato dopo un calvario giudiziario di 14 anni, a quello di Donaldopo il fallito attentato durante un comizio elettorale in Pennsylvania. E ancora: i festeggiamenti dei ribelli siriani a Damasco che hanno rovesciato il regime di Bashar al-Assad e ledall’alto del massacro del, con la popolazione disperata del nord diche si acsui camion per recuperare un po’ di farina. Sono alcune delleche passeranno alla storia delche si sta chiudendo e che raccontano di un anno segnato da guerre, con un Medio Oriente senza pace, dai disastri climatici, dal ritorno dei repubblicani alla Casa Bianca e dal fallimento dei democratici. Ma anche con qualche immagine, come quella diche abbraccia lada uomo libero, che ci obbliga a non perdere le speranze per il 2025 che arriva.