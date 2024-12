Ilrestodelcarlino.it - Il Comune lancia il bando per 16 nuove colonnine

Sediciaree di ricarica per veicoli elettrici, al via ilriservato alle imprese alla ricerca di operatori economici per la realizzazione e gestione degli impianti, che faranno salire a 70 i punti di ricarica disponibili sul territorio comunale. C’è tempo fino al 19 febbraio. Si è aperto a fine dicembre ilpredisposto daldi San Lazzaro per la ricerca di operatori interessati all’ampliamento della rete dei punti di ricarica a pubblico accesso per veicoli elettrici. Il, destinato a fornitori con comprovata esperienza nel settore, prevede la realizzazione e la gestione di 16aree di ricarica che sono state individuate dal Piano Generale del Traffico Urbano. In tutto saranno 26 i nuovi stalli di ricarica pubblici che si andranno a realizzare e che, sommandosi all’offerta già esistente, porteranno a 70 i punti di ricarica disponibili sul territorio di San Lazzaro.