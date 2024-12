Thesocialpost.it - I risparmi degli italiani nelle mani della Francia. Ecco cosa si nasconde davvero dietro la guerra delle Banche

È in corso una vera e propria guerra delle banche. Che coinvolge tutti. Dalla politica ai cittadini. E ha a che fare con i nostri interessi nazionali. Vanno letti in questa ottica i tentativi del governo di fermare la scalata di Unicredit a Bpm, sfruttando soprattutto i poteri speciali del golden power. Intanto, come riporta Repubblica, è stato chiesto all’Avvocatura dello Stato un parere sulla salvaguardia delche potrebbe essere messa a dura prova con l’integrazione tra Unicredit e Banco Bpm. Scrive Giovanni Pons: “Il timore riguarda un eventuale accordo tra Orcel e i francesi del Crédit Agricole, guidati fino al prossimo aprile da Philippe Bressac, che possa catapultare Amundi anche sugli sportelli del Banco al posto di Anima”. I francesi, secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, sarebbero ormai prossimi al tetto del 19% di Banco Bpm in seguito all’acquisto di derivati, anche se per le azioni vere e proprie aspettano il via libera da Banca d’Italia-Bce alla richiesta di poter salire al 19,9%.