Golssip.it - F1, Verstappen attacca: “Sono successe alcune cose dietro le quinte, nessuno lo ammetterà”

Max, quattro volte consecutive campione del mondo di Formula 1, nonostante l'ultimo trionfo non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina agli avversari, ma anche alla sua scuderia. Il pilota olandese della Red Bull, intervistato dal De Telegraaf, non le ha mandate a dire: "È molto semplice: se continuiamo così, l'anno prossimo non vincerò il titolo. Dobbiamo fare grandi passi avanti per essere competitivi e ne siamo tutti consapevoli. Spero che la squadra possa risolvere i problemi di equilibrio riscontrati in questa stagione. Correggeremo alcuni difetti che non siamo riusciti a eliminare nel 2024". "A un certo punto del campionato la macchina risultava a malapena guidabile. Non c'era molto che si potesse fare: tutti gli aggiornamenti destinati ad arrivare dopo la gara di Monza erano da cestinare.