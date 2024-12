Justcalcio.com - CdS – Fazzini alla Lazio, tutti i dettagli della trattativa e cosa manca ancora

2024-12-31 10:07:00 Il Corriere:ROMA – Avanti adagio per. È l’obiettivo, non l’unico, devono maturare tempi e condizioni. Serve qualche giorno, previsti nuovi contatti. Lava definita, non èchiusa. Ecco perché il ds Fabiani e Lotito, indispettiti dalle indiscrezioni, frenano e non confermano. L’Empoli ha apertocessione del centrocampista sulla base del prestito biennale e una valutazione di 14-15 milioni con l’obbligo di riscatto. Le differenze bno sul prezzo finale e soprattutto sulla base dell’operazione. L’offerta sarebbe di 1 milione subito e 11 per il riscatto obbligatorio nel giugno 2026. Corsi chiede 2 milioni, ora Lotito lo può prendere differendo il pagamento e con la stessa formula usata per gli affari Dia (Salernitana), Rovella e Pellegrini (Juventus).