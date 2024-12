Tpi.it - Autostrade per l’Italia: ecco la settimana corta. Sperimentazione al via a giugno 2025

Leggi su Tpi.it

Ancheperha annunciato l’introduzione della. Il Gruppo Aspi ha trovato l’intesa sindacale sul tema e, sul modello di quanto accade in altre aziende (in particolare all’estero), ha deciso di dare il via alladella riduzione dell’orario di lavoro a 36 oreli a parità di retribuzione.Tutto partirà ad iniziodell’anno prossimo e non riguarderà solo quadri e amministrativi, ma anche il comparto più operativo. L’iniziativa della, siglata con le rappresentanze sindacali, rientra nel quadro del nuovo accordo sul contratto integrativo, che ha l’obiettivo, secondo l’azienda, di “definire politiche di gestione sempre più orientate alla persona quale motore fondamentale del piano di sviluppo industriale del gruppo Aspi”.