Atletica, al PalaCasali via ai meeting da gennaio

Un fine d’anno di allenamenti per la nostra. E’ scattata l’attività tecnica del Comitato regionale Fidal Marche. Sono ricominciati i raduni giovanili con due settori impegnati in altrettante sedi per un totale di 75 atleti e 26 tecnici. Ad Ancona si sono ritrovati i mezzofondisti e a Porto San Giorgio gli specialisti dei salti. Un doppio incontro dedicato ad allievi (under 18) e cadetti (under 16), oltre ai ragazzi nati nel 2011 che stanno per entrare nella categoria superiore, in vista della stagione ormai alle porte. È il primo appuntamento della nuova struttura guidata dal fiduciario tecnico regionale Marco De Santis. Al campo Italico Conti di Ancona, presenti 54 atleti e 19 tecnici con il coordinatore del settore mezzofondo Fabrizio Dubbini insieme ai collaboratori Maurizio Iesari, Mascia Polini e Ivan Ruzzetta.