A Calvi la seconda giornata di sensibilizzazione per la sicurezza stradale

Tempo di lettura: 5 minutiQuesta mattina (dalle ore 8:30 alle ore 10:30), si terrà ladiper laaffinché sia un Capodanno di vita per tutti gli utenti delle strade. L’Avv. Armando Rocco, Sindaco die soprattutto avvocato cassazionista, esperto nazionale, docente e Consigliere giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di, Codice della Strada e diritto della circolazione, Sen. Matteo Salvini, ha deciso di offrire ai propri concittadini e quelli dei Comuni limitrofi, titolari di patente di guida, che interverranno, un momento diper una guida sicura per se stessi e per il prossimo.Ripetendo quanto già accaduto ieri pomeriggio, questa mattina l’avv. Rocco farà effettuare a coloro che interverranno ben quattro percorsi test: – SIMULAZIONE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l e, pertanto, rientrante nella fattispecie di reatodisciplinato dall’art.