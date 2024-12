Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 29 DICEMBRE ORE 11.20 CILUFFO MARCOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTECHE PROVOCA QUALCHE DISAGIO CON CODESULLA CASSIA BISALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANAVERSO IL RACCORDOUN ALTRO INCIDENTE SULLAFIRENZECON CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTEVERSO FIRENZEMENTRE PER LAVORI SI STA IN CODASULLA VIA SALARIADALLA TANGENZIALEIN DIREZIONE DEL RACCORDOE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBOALTEZZA VITINIAQUI NELLE DUE DIREZIONISEMPRE NELLE DUE DIREZIONIRALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA BRGATA FINOCCHIOPER TRAFFICO INTENSOTRAFFICO INTENSO PRESENTEANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARETRA LAURENTINA E APPIAMENTRE CODE IN INTERNA ALTEZZA LABAROINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOSINO AL 6 GENNAIO, SARANNO IN STRADA LE LINEE FREEPER TUTTI GLI UTENTI CHE VOGLIONO RAGGIUNGERE IL CENTROPASSANDO ANCHE VICINO ALLE STAZIONI METROIN SERVIZIO TUTTI I GIORNIDALLE 9 E CON ULTIMA PARTENZA ALLE 21DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON ULTIMO LUNEDI’ DELL ANNO Servizio fornito da Astral