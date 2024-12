Secoloditalia.it - Squalo killer a Marsa Alam, testimonianza choc: “Da quel pontile buttano sangue”. In Australia un’altra vittima

Sono tanti i dettagli da chiarire sull’incidente ache ha coinvolto i due turisti italiani, di cui uno morto dopo l’attacco dello, avvenuto nei pressi dell’Hotel Sataya. Dove stava nuotando il sub italiano Gianluca Di Gioia? Era davvero fuori dalla zona protetta?I misteri delloe del luogo dove è accaduta la tragediaLa lussuosa struttura a 5 stelle, tra piscine e diversi ristoranti, si trova tra le dune del deserto e il Mar Rosso e si affaccia su un tratto di spiaggia davanti ad acque cristalline e una barriera corallina ricca di colori particolarmente ideale per fare snorkeling, proprio l’attività scelta da Gianluca Di Gioia e Peppino Frappani. Le autorità de Il Cairo, che hanno aperto un’inchiesta ma sostengono che l’attacco sarebbe avvenuto “in acque profonde al di fuori della zona di balneazione”, ma per capire meglio cosa sia veramente successo bisognerà attendere indagini più approfondite.