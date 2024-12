Panorama.it - Sorpasso in Cina: nel 2025 più auto elettriche che tradizionali

La transizione green corre, in. Lesono a un passo daldi quellenel Paese. I calcoli del Financial Times non lasciano dubbi: ladoveva arrivare a questi risultati nel 2035 e invece ci arriverà nel, con dieci anni di anticipo. Con questi numeri la concorrenza è inevitabile. Il vantaggio rispetto ai concorrenti occidentali è netto. Resta leader la Norvegia per ora, grazie soprattutto agli incentivi finanziati col petrolio. Rincorrono e arrancano gli altri Paesi europei.La, dunque, per la prima volta nella storia, l’anno prossimo produrrà e venderà più macchineche. L’analisi del Financial Times (su dati UBS, HSBC, Morningstar e Wood Mackenzie) prevede 12milioni di unità, cioè un incremento del 20% rispetto al 2024.