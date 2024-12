Quotidiano.net - Sgombero di Forte Portuense, tensione in strada tra giovani del centro sociale e agenti. Alcuni ragazzi sono feriti

Roma, 30 dicembre 2024 - Iniziato lodeldi, in zona, da anni occupato. Inè alta latra le forze di polizia e dei carabinieri schierate per contenere la protesta di un centinaio di. Viaper ragione di sicurezza è chiusa in direzione del. Durante le cariche delle forze dell'ordinemanifestantirimasti. Una ragazza sanguina dalla testa, altria terra doloranti. Sul posto stanno convergendo diverse ambulanze. Glihanno già fermato due, uno ha fatto resistenza non volendo lasciare i locali occupati, il secondo è stato bloccato per aver lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Laresta alta. Notizia in aggiornamento