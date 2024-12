Lanazione.it - Sei pini pericolanti in via Redi, c’è la soluzione: in arrivo 16 nuovi alberi

Leggi su Lanazione.it

Abitanti del quartiere di Ponzano, in particolare la zona che fa capo a via, sono tornati a bussare alla porta delle istituzioni (già in passato c’erano state segnalazioni), e sotto l’albero hanno trovato la risposta: il Comune di Empoli ha approvato il progetto esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori per la sistemazione dell’area verde di via Francesco. Da anni difatti vengono segnalati problemi per i seipresenti nell’aiuola centrale che da tempo hanno sollevato e spaccato il manto stradale e i marciapiedi con le radici, mentre con la loro chioma sovrastano i tetti degli edifici creando disagio, pericolo e danni comprovati alle proprietà private, ai veicoli e anche ai pedoni. La giunta ha ascoltato i pareri di molti residenti di viae delle zone circostanti (via Edison, via Pasteur, via Targioni Tozzetti e via Sauro), e ha espresso la volontà di riqualificare l’area sostituendo ie provvedendo a una piantumazione che, come spiegato nel Patto del Verde, vada a compensare non con il numero dirimossi ma con la quantità di Co2 compensata dagli stessi