Pupo e Tony Effe a cena insieme da Borghese il conto è da 5 mila euro | chi ha pagato e perché

Sembra l’inizio di una barzelletta, masono davvero andati ae a quanto pare non erano neanche soli. Con loro anche Fabio Rovazzi, Giuseppe Cruciani e tutta la Dark Polo Gang al gran completo.faceva ancora parte del gruppo e non era granché famoso, tant’è che ildecise di saldarlo il cantautore fiorentino.A raccontare quest’assurdaè stato proprio, di suo pugno, in un elzeviro per i giornali del gruppo di Quotidiano Nazionale/Monrif. Lo ha fatto commentando il caso del Capodanno di Roma, quello a cuiè stato escluso. “Con la cancellazione della sua partecipazione al concerto di Capodanno a Roma,è improvvisamente diventato popolarissimo. Io lo conosco già da qualche anno e, visto che siamo nel periodo delle feste e dei cenoni, voglio raccontarvi di una miticache offrii a lui e ai suoi amici della Dark Polo Gang.