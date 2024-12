Thesocialpost.it - Orrore a Ostuni, gatto preso a fucilate da passante in auto

Un gattino è stato colpito a, nella zona artigianale della città, quella famosa per i colori bianchi dei muri. L’episodio è avvenuto il 27 dicembre. Il felino, tranquillo su un marciapiede, è stato raggiunto in pieno volto da un colpo sparato con un fucile a piombini. A premere il grilletto, un uomo a bordo di una station wagon in corsa.Leggi anche: Egitto, a uccidere Di Gioia è stato uno squalo tigre: “Forse attirato dalle barche da pesca”Le condizioni del gattinoIlha perso un occhio e rischia di perdere anche l’altro. I pallini hanno provocato gravi danni al cranio, una frattura a una zampa e lesioni devastanti alla vista. Il felino è ricoverato in una clinica veterinaria, sotto osservazione.L’assessore comunale alla degli animali, Laura Greco, ha denunciato l’accaduto sui social.