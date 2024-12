Rompipallone.it - Napoli, saluta l’eroe dello Scudetto: addio immediato

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 17:04 di redazioneContinua l’opera di rifondazione voluta da Antonio Conte: dopo Zielinski e Osimhen in estate, un altro scudettatoil Vesuvio.Dopo la doppia fragorosa caduta contro la Lazio di Baroni, ildi Antonio Conte ha ripreso a pedalare, racimolando il bottino pieno nelle ultime tre partite, pur non offrendo, nell’arco dei 270?, una prestazione continua e convincente al 100%. Tra le note più liete di queste trasferte, in cui ilha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, le performance di David Neres, devastante sia contro l’Udinese che contro il Genoa.In entrambe queste partite però, ilha praticamente regalato un tempo agli avversari, facendo infuriare Conte e rischiando di compromettere il risultato finale: la solidità difensiva, uno dei marchi di fabbrica di questa prima parte di stagione, è venuta meno, complice sia una scarsa accortezza e attenzione al dettaglio, sia l’assenza di Alessandro Buongiorno, out dal 16 dicembre per una frattura alle costole.