Marracash domina la classifica album di Natale 2024 con 'È finita la pace'

Dopo la pubblicazione a sorpresa, Èla, il nuovodiresta il disco più venduto anche nella settimana di, Una settimana che, per quanto riguarda i singoli, porta in vetta alla hit parade i brani classici natalizi: All I want for Christmas is you, di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham e Jingle bell rock di Bobby Helms. Ladeglidella settimana tra il 20 e il 26 dicembre ha inoltre fatto salire dalla terza alla seconda posizione nel ranking Hello World, dei Pinguini tattici nucleari e fatto scalare dal quinto al terzo posto inCesare Cremonini, ritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby. A seguire nella top ten si piazza quarto Michael Bublè con Christmas, seguito da Geolier al quinto posto e che con Dio lo sa - atto II presidia laa 26 settimane dall'uscita dell'; così come Tony Effe balzato, dopo le polemiche sulla sua partecipazione al concerto di capodanno nella capitale, dall'undicesimo al sesto posto in, a 41 settimane dall'uscita dell'Lp.